Экоактивисты в Потсдаме облили пюре картину Моне стоимостью в $111 млн

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В Потсдаме экоактивисты облили знаменитую картину художника Клода Моне из серии «Стога» картофельным пюре. Инцидент произошел в музее «Барберини», о чем журналистам сообщила представитель учреждения Каролин Штранц. В протестной акции приняли участие четыре человека, уточнила она.

«Еще предстоит изучить, нанесен ли картине ущерб и какой», - приводит ТАСС слова Штранц.

Картина находилась за специальным стеклом, а о планах акционистов стало известно за несколько дней до происшествия, отметила Штранц. Полиции удалось задержать двух человек, их подозревают в незаконном проникновении и причинении вреда имуществу. По словам задержанных, своей акцией они планировали привлечь внимание к проблеме климата. Власти города подобные действия назвали варварством.

На днях британский телеканал Channel 4 купил картину, написанную Адольфом Гитлером, для съемок шоу, в рамках которого зрители должны решить ее дальнейшую судьбу. Шоу ставит вопрос о том, возможно ли воспринимать искусство того или иного художника отдельно от его биографии. Для последнего сезона теледебатов также были специально закуплены картины нескольких «проблемных» художников, в числе которых полотна Пабло Пикассо, Рольфа Харриса, осужденного за педофилию, а также сексуального насильника Эрика Гилла.

В ходе съемок программы зрителям предстоит решить, стоит сжигать картину с помощью огнемета или нет. Однако, по словам организаторов шоу, даже если большинство проголосует за то, чтобы произведение Гитлера было сохранено, ее «надлежащим образом» уничтожат.