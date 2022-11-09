Патрушев прибыл в Иран для консультаций по безопасности

Консультации по безопасности пройдут с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств России и Ирана.

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С официальным визитом в Исламскую Республику Иран прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Сообщается, что у него запланированы российско-иранские консультации по безопасности. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности.

«В Тегеране Николай Патрушев проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран», - сообщает агентство.

В начале ноября секретарь СБ России выступил с заявлением, в котором назвал Патрушев назвал Украину мировым центром ультраправого экстремизма. Он добавил, что «англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения».

Также Патрушев заявлял о возможной причастности ВМС Великобритании ко взрывам на «Северных потоках». На встрече секретарей советов безопасности стран СНГ он упомянул отправленное экс-премьером Британии Лиз Трасс сообщение о том, что «Все сделано», присланное Блинкену после подрыва газопроводов.