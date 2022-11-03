Патрушев назвал Украину мировым центром ультраправого экстремизма

Запад начал процесс трансформации Украины в «анти-Россию» в 2014 году, отметил секретарь Совбеза.

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Украина превратилась в фактически главный мировой центр ультраправого экстремизма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами из СНГ.

«Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма», — сказал он.

Патрушев отметил, что западные страны организовали в Киеве государственный переворот в 2014 года и начали процесс трансформации Украины в «анти-Россию».

«Англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения», — подчеркнул глава СБ.

При этом Патрушев добавил, что РФ ведет борьбу «именно с марионеточным киевским режимом», при котором простых украинцев используют как инструмент сдерживания России.

На заседании глава СБ также рассказал, что создание «грязного» ядерного заряда на Украине проходит не без участия западных кураторов. РФ выражает серьезную озабоченность в связи с этой ситуацией, добавил Патрушев.