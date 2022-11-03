Патрушев заявил о возможной причастности ВМС Британии к ЧП на «Северных потоках»

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Отправленное бывшим премьером Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение подтверждает причастность британских Военно-морских сил к теракту на «Северных потоках». Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Смс-сообщение о том, что "Все сделано", присланное Трасс Блинкену после подрыва "Северных потоков", подтверждает причастность британских ВМС», - сказал он на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком после утечки данных с телефона Трасс заявил, что британский экс-премьер уже через минуту после взрывов на газопроводах «Северный поток» отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену. Она написала: «Все сделано». Подлинность этих данных пока не подтверждена, Москва потребовала от Лондона официального комментария.

ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую, ведется расследование, в котором в том числе участвует «Газпром». Патрушев ранее называл Вашингтон главным выгодоприобретателем от взрывов на «Северных потоках».