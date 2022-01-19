Аэропорт Алма-Аты вновь заработал в штаном режиме

Климат, генетика, питание: почему омикрон-штамм в РФ может вести себя не так, как в других странах

Во время контр-террористической операции воздушная гавань принимала только военные самолеты. «Воздушный мост» между Россией и Казахстаном обеспечивала группировка из семидесяти Ил-76 и пяти Ан-124.

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