Российские БМД-4М завершили миссию в Казахстане и отправляются домой на борту «Руслана»

Последние подразделения российских ВДВ готовятся к возвращению домой. В аэропорту Алма-Аты продолжается погрузка техники, в том числе новейших боевых машин десанта БМД-4М - в Россию они вернутся на борту гигантского Ан-124 «Руслан».

На борт «Руслана» грузятся сразу шесть БМД-4М. Ситуация беспрецедентная - еще никогда самолеты военно-транспортной авиации не перевозили одновременно столько боевых машин этого типа. Их общий вес составляет 90 тонн.

Аэропорт Алма-Аты сыграл важнейшую роль в осуществлении миротворческой миссии объединенных сил ОДКБ. Именно он принял основную массу военных транспортных самолетов, доставлявших миротворцев в Казахстан. Теперь воздушная гавань возвращена под контроль казазхстанских военных.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что все силы ОДКБ должны покинуть Казахстан 19 января, то есть уже завтра.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Кирилл Ховрин.