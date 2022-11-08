Очевидец рассказал о спасении ребенка, выброшенного из окна в Москве

Мужчина увидел ребенка, лежащего на земле, и накрыл его одеялом.

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Житель дома в Сумском проезде в Москве рассказал «Звезде» об инциденте с годовалой девочкой, которую выбросила из окна мать. Мужчина попытался оказать помощь ребенку и укрыл ее одеялом.

«Я слышу, кто-то кричит. Смотрю, машина остановилась и парень бежит сюда. Посмотрел, там ребенок лежит раздетый. Одеяло схватил и накрыл его», - рассказал Александр.

Напомним, столичная прокуратура сообщила, что женщина выбросила свою годовалую дочь с 11-го этажа. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. По данным СК, женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода. В ее отношении возбуждено уголовное дело.