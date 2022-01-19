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Глава ВОЗ предупредил о новых штаммах COVID-19 после «омикрона»

Алиса Кононенко
06:25 19.01.2022
Он также добавил, что пандемия еще далека до завершения.
Глава ВОЗ предупредил о новых штаммах COVID-19 после «омикрона»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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После распространения омикрон-штамма коронавируса могут появиться новые варианты COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения "омикрона" во всем мире, вероятно, появятся новые варианты», - цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

По словам главы ВОЗ, широко распространенное мнение о «легком» течении омикрон-штамма ошибочно, поскольку он также может привести заболевшего к госпитализации и летальному исходу.

Ранее директор НИЦ. им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на данный момент нет научных предпосылок к тому, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции может ознаменовать окончание пандемии COVID-19. 

Как считает вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, из-за распространения омикрон-штамма в ближайшее время в России будет расти число случаев инфицирования коронавирусом.  

По его мнению, контагиозность этого штамма находится на уровне кори и ветрянки - самых быстро распространяющихся вирусных инфекций.

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