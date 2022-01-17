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Вирусолог назвал опасные для россиян последствия омикрон-штамма

Светлана Иванова
13:17 17.01.2022
«Омикрон» продолжит распространяться по стране, постепенно вытесняя доминирующую до него «дельту». У детей мутировавший вирус может вызывать бронхиты с достаточно с опасными последствиями, указал специалист.
Вирусолог назвал опасные для россиян последствия омикрон-штамма
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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В ближайшее время в России будет расти число случаев инфицирования людей из-за распространения штамма «омикрон». При этом предположить, к каким последствиям для популяции приведет рост заболеваемости, пока сложно. Об этом «Звезде» рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он отметил, что, с одной стороны, мутировавший вирус обладает меньшей летальностью, а с другой - более заразный, поэтому распространяется быстрее и несет в себе новые риски. Контагиозность штамма находится на уровне кори и ветрянки - самых быстро распространяющихся вирусных инфекций, добавил специалист.

«Другой вопрос, что будет с последствиями этой инфекции омикроновой в нашей популяции. Тут разные сведения поступают, что это штамм менее летальный, это так, но за счет широкого распространения недооценивать его не стоит, тем более, радоваться его приходу не стоит. Сейчас большое внимание инфекциям, которые вызывает "омикрон" у детей, достаточно с опасными последствиями бронхиты», - пояснил эксперт.

Он призвал россиян соблюдать хоть и надоевшие, но действенные меры безопасности: носить маски и избегать людных мест.

Вирусолог добавил, что «омикрон» продолжит распространяться по стране,  постепенно вытесняя доминирующую до него «дельту».

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выдвинул предположение, что заболеваемость COVID-19 из-за «омикрона», скорее всего, пойдет на спад к концу января - началу февраля. Причина явления - в генетической нестабильности этого вируса, пояснил специалист.

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