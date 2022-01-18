Гинцбург заявил об отсутствии предпосылок к тому, что «омикроном» закончится пандемия

Руководитель НИЦ. им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на данный момент нет научных предпосылок к тому, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции может ознаменовать окончание пандемии. Хотя, по словам микробиолога, он может перезаражать всех. Пандемия будет продолжаться, пока у большинства населения не выработается иммунитет к инфекции.

«То, что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на на этом все закончится, - я не вижу для этого никаких, к сожалению, научных предпосылок. Это будет очень долго, до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства населения земного шара»,- сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к «омикрону». Сам руководитель Центра Александр Гинцбург был инфицирован данный вариантом COVID-19. По его словам, благодаря вакцинации препаратом «Спутник V», болезнь прошла бессимптомно.