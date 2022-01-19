Салливан признал возможность значимого прогресса в переговорах по безопасности
Россия, США, Европейский союз и НАТО имеют шанс значительно продвинуться в вопросе урегулирования проблем безопасности на территории Европы. Такое мнение выразил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Существуют возможности для значительного прогресса», - заверил он.
Помощник американского лидера отметил, что партнеры, заинтересованные в процессе, могут сесть за стол переговоров для проработки решения ситуации дипломатическим путем и достигнуть взаимопонимания. При этом, как указал Салливан в интервью изданию Foreign Policy, Москва должна принять свои решения относительно европейской безопасности.
Ранее Джейк Салливан замечал, что способ влияния на другие страны со стороны США с помощью санкций является неэффективным. Он признал, что в ряде случаев такой способ действия не позволял добиться всех поставленных целей.