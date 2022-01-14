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«Это не панацея»: Салливан признал неэффективность американских санкций

Роман Захаров
04:55 14.01.2022
Советник Байдена сообщил, что ограничительные меры не всегда помогали США достигать поставленных целей.
«Это не панацея»: Салливан признал неэффективность американских санкций
© Фото: pixabay.com
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Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что американские санкции против других стран являются неэффективными. Он также согласился, что ограничительные меры не всегда позволяют добиться всех поставленных задач, передает «Интерфакс». 

«Я не буду утверждать, что санкции - это панацея... Были и случаи, как при демократах, так и при республиканцах, когда санкции не позволяли достигать всех поставленных целей», - сказал в ходе брифинга в Белом доме Салливан журналисту, отвечая на серию примеров неэффективных американских санкций против других государств.

Ранее Джейк Салливан назвал полезными минувшие консультации по российским предложениям в сфере безопасности. В то же время, по его словам, никаких конкретных сроков новых переговоров США и России по данной повестке пока не обозначено: стороны находятся в постоянном контакте, а Вашингтону необходимо обсудить услышанное в ходе консультаций со своими партнерами.

В Кремле в ответ на этой заявили, что бесконечное затягивание ответа из-за океана Москву не устроит. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, минувшие встречи были организованы не ради самого процесса, а для достижения результата.

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