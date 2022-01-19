Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Климат, генетика, питание: почему омикрон-штамм в РФ может вести себя не так, как в других странах

Марина Крижановская
05:31 19.01.2022
Отмечается, что нужно продолжать соблюдать защитные меры против коронавируса и вакцинироваться, поскольку «этот вариант вируса распространяется в первую очередь среди невакцинированных».
Климат, генетика, питание: почему омикрон-штамм в РФ может вести себя не так, как в других странах
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

Замдиректора НИИ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова считает, что штамм «омикрон» в России может проявлять себя иначе, нежели в других государствах. Она призвала не относиться «несерьезно» к данному штамму по причине довольно легкого протекания болезни. Она считает, что он пока еще «совершенно не изученный штамм».

«Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми. На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания», - рассказала она радио Sputnik.

Руженцова сообщила, что по предварительным данным, распространение омикрон-штамма велико среди невакцинированных людей.

«Предварительные данные говорят о том, что все-таки этот вариант вируса распространяется в первую очередь среди невакцинированных, поэтому, конечно, чтобы иметь иммунитет, нужно пройти вакцинацию – тем, кто еще не вакцинирован, и тем, кому пора ревакцинироваться», - предупредила она.

Специалист научного института призвала принимать меры для профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. В частности это - соблюдение дистанции, ношение масок, использование дезинфекции и т.д.

«Это, конечно, соблюдение социальной дистанции, избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры. После контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции», - сообщила Руженцова.

Стало известно, что в десятках российских регионов регистрируют первые случаи заражения «омикроном». Так, новый штамм был выявлен в Коми, Новгородской области, Карачаево-Черкесии, Крыму, Дагестане и Якутии. В отличие от других штаммов, «омикрону» не требуется много времени, чтобы заразить наибольшее количество людей, по мнению вирусологов. Роспотребнадзор ранее сообщал, что среди заболевших «омикроном» в Москве детей нет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:38 В стране и мире
Бундестаг: замедление сертификации «Северного потока - 2» идет на пользу лишь США
02:40 В стране и мире
Блинкен раскрыл цель встречи с Лавровым в Женеве
00:40 Армия
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ
23:36 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о мощном взрыве и пожаре на нефтепроводе в Турции
20:41 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о проработке встречи Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве
Популярное
Видео
На учениях ВС РФ и Белоруссии «Союзная решимость - 2022» отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму
Видео
Волочкову в окружении полицейских засняли в Шереметьево
В НИЦ Гамалеи разработали тест на антитела к омикрон-штамму
Племянник Назарбаева освобожден от должности первого зампреда КНБ
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.