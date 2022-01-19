Климат, генетика, питание: почему омикрон-штамм в РФ может вести себя не так, как в других странах

Замдиректора НИИ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова считает, что штамм «омикрон» в России может проявлять себя иначе, нежели в других государствах. Она призвала не относиться «несерьезно» к данному штамму по причине довольно легкого протекания болезни. Она считает, что он пока еще «совершенно не изученный штамм».

«Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми. На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания», - рассказала она радио Sputnik.

Руженцова сообщила, что по предварительным данным, распространение омикрон-штамма велико среди невакцинированных людей.

«Предварительные данные говорят о том, что все-таки этот вариант вируса распространяется в первую очередь среди невакцинированных, поэтому, конечно, чтобы иметь иммунитет, нужно пройти вакцинацию – тем, кто еще не вакцинирован, и тем, кому пора ревакцинироваться», - предупредила она.

Специалист научного института призвала принимать меры для профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. В частности это - соблюдение дистанции, ношение масок, использование дезинфекции и т.д.

«Это, конечно, соблюдение социальной дистанции, избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры. После контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции», - сообщила Руженцова.

Стало известно, что в десятках российских регионов регистрируют первые случаи заражения «омикроном». Так, новый штамм был выявлен в Коми, Новгородской области, Карачаево-Черкесии, Крыму, Дагестане и Якутии. В отличие от других штаммов, «омикрону» не требуется много времени, чтобы заразить наибольшее количество людей, по мнению вирусологов. Роспотребнадзор ранее сообщал, что среди заболевших «омикроном» в Москве детей нет.