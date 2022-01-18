Пугающая статистика и обновленный план борьбы: как Россия отражает удар «омикрона»

Статистика по заболеваемости новым штаммом COVID-19 «омикрон» шокирует. Голос врачей еле слышно из-за масок и защитных костюмов. Все больше новых пациентов поступает в «красную зону» магаданского ковидного госпиталя. Случаев заражения «омикроном» в регионе еще не обнаружено, однако медики уже в феврале прогнозируют резкий рост заболеваемости. Скоро в Магаданскую область начнут заезжать вахтовики.

В Ставрополье - абсолютный антирекорд. В регионе прирост по числу заболевших COVID-19 за сутки составил более пятисот случаев. Почти каждого второго пациента в «красной зоне» переводят на ИВЛ. А в Туве более, чем в два раза выросло количество больных средней степени тяжести. Заболеваемость коронавирусом по всей территории России возрастает с появлением омикрон-штамма.

В десятках российских регионов регистрируют первые случаи заражения «омикроном»: в Коми, Новгородской области, Карачаево-Черкесии, Крыму, Дагестане и Якутии и других. В отличие от других штаммов «омикрону» не требуется много времени, чтобы заразить наибольшее количество людей, по мнению вирусологов. Например, в Челябинске омикрон-штамм впервые обнаружили у беременной женщины, которая не выезжала за территорию России. Сейчас она проходит лечение дома, но без госпитализации обходятся не все будущие мамы, заразившиеся COVID-19.

В столице на данный момент увеличили число дежурных врачей в больницах из-за резкого скачка числа зараженных. Медики теперь вынуждены работать каждый день с восьми утра до восьми вечера. Каждый, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ или же невысокая температура, может попасть на прием без предварительной записи. Пациентам, помимо ПЦР- и экспресс-тестирований на коронавирус, сделают ЭКГ и проведут другие медобследования. В Москве также растут и темпы вакцинации.

Все же рост распространения коронавируса еще возможно сдержать. Кабмин РФ уже принял решение направить дополнительные 20 миллиардов рублей на закупку лекарственных препаратов. Кроме того, пока повышение заболеваемости не привело к перегрузке системы здравоохранения из-за увеличения числа госпитализированных по всей стране, подготовлен обновленный план борьбы с COVID-19.

«Пока мы не наблюдаем таких тяжелых случаев болезни, как в случае с дельтой. Тем не менее нет ясности как будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий. Субъектам РФ важно активизировать работу. Нужно сделать все возможное для защиты наших людей», - заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Новый штамм «омикрон» на сегодняшний день обнаружен уже у 40% заболевших. Вариант инфекции часто проходит в легкой и средней формах коронавируса. Вероятно, роль в этом играет и высокий уровень вакцинации в РФ.

Также пациентам с COVID-19 решено заочно выдавать больничные листы, чтобы исключить их контакты с пациентами поликлиник. При этом предполагается увеличение темпов тестирования на наличие вируса, так как у 40% зараженных болезнь протекает в бессимптомной форме. Однако, по словам ученых, «омикрон» с его скоростью распространения все-таки переносится легче, и в конечном итоге способствует формированию коллективного иммунитета. В России сегодня развернуто около 160 тысяч коек для больных ковидом. Заняты из них уже 70%. Почти 500 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением, но в стационарах размещена только пятая часть.