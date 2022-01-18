Роспотребнадзор: детей среди заболевших «омикроном» в Москве нет

Управление Роспотребнадзора по Москве регистрирует новые случаи заболевания штаммом «омикрон» среди москвичей, среди них ни одного ребенка.

«В возрастной структуре заболевших дети не зарегистрированы», – сказано в пресс-релизе Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, сейчас зарегистрирован 1241 случай заражения «омикроном», из заболевших 976 не выезжали из Московской области, 265 случаев – привозные. Чаще всего случаи заражения связаны с туристическими поездками в Турцию, ОАЭ, Доминикану, Египет и др.

«Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что симптомами заражения «омикроном» могут быть воспаление слизистой оболочки глаза, кашель, потеря обоняния, лихорадка и боль в пояснице.