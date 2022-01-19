Посол Казахстана в РФ отметил ошибочность мнения об отдалении двух стран

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев заявил, что слухи об «отдалении» двух стран не верны. Он подчеркнул, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами и надежными союзниками.

«Казахстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнерами. Нам очень важно продолжить расширять наши взаимовыгодные связи. Экономическое сотрудничество между нашими странами будет продолжать расти», - сообщил посол в эфире телеканала «Россия-24».

Казахстанский посол отметил ошибочность мнения людей, говорящих об отдалении двух стран друг от друга. По его словам, положительная динамика казахстанско-российского взаимодействия в ключевых областях это доказывает.

Миротворческая операция и миссия ОДКБ в Казахстане официально завершена. 19 января на подмосковный аэродром Чкаловский вернулись последние четыре самолета с военнослужащими и техникой. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в стране и, в том числе в Алма-Ате, позволило стабилизировать обстановку.