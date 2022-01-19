В ВОЗ заявили о неэффективности ограничений на международное сообщение

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации ввиду пандемии COVID-19 призвал ослабить или отменить вовсе ограничения на международные поездки. Комитет мотивирует это тем, что налицо неэффективность таких мер. Но в то же время, по его мнению, они способствуют экономической стагнации и социальному стрессу, который испытывают почти все государства мира.

«Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения "омикрона", говорит о неэффективности таких мер», - приводит ТАСС заявление Комитета.

Также сообщается, что постоянное требование предоставлять данные ПЦР-тестирования или сертификаты о вакцинации, ложится «финансовым бременем» на путешественников. Комитет неодобрительно отозвался относительно требования предъявлять «доказательства вакцинации против COVID-19» как единственного возможного условия для въезда в ту или иную страну. Он объяснил это тем, что в настоящее время многие страны имеют ограниченный доступ к вакцинам и их распределение в мире остается неравномерным.

Комитетом ВОЗ было выдвинуто предложение о признании всех одобренных организацией вакцин для международных поездок. Ранее поступало сообщение о рекомендации Австралийским Управлением терапевтических товаров (TGA) правительству страны признать вакцинацию, сделанную российским препаратом «Спутник V» у прибывающих в страну граждан иностранных государств. В то же время российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус, получивший название «КовиГен-LАМР».