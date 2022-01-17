Австралийский регулятор признал «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации

Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству страны признать вакцинацию, сделанную российским препаратом «Спутник V» у прибывающих в страну граждан иностранных государств.

«TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 Центра им. Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников », - цитирует ТАСС сообщение австралийского регулятора.

По словам специалистов TGA, представители российской стороны предоставили все доказательства, что препарат «Спутник V» обеспечивает защиту от COVID-19 и снижает вероятность того, что въезжающий путешественник передаст инфекцию другим лицам или заболеет коронавирусом, находясь в Австралии.

«Признание вакцины "Спутник V" расширит возможности Австралии для приема иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов. Иностранцы, получившие две дозы российской вакцины "Спутник V", теперь будут считаться полностью вакцинированными и им будет разрешен въезд в Австралию», - заявили в TGA.

Помимо этого, в TGA также добавили, что две дозы «Спутника V»показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения коронавирусом и на 98-100% защищают от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных инфекцией осложнений.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил организации всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V».