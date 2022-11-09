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ЦПВС: подконтрольные США боевики удерживают более двух тысяч беженцев в лагере в Сирии

22:36 09.11.2022
Беженцы испытывают острую нужду в продовольствии, воде и медицинской помощи, но не могут покинуть лагерь без «откупных выплат» боевикам.
ЦПВС: подконтрольные США боевики удерживают более двух тысяч беженцев в лагере в Сирии
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
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Подконтрольные США боевики удерживают в качестве живого щита более 2 тысяч беженцев в лагере «Эр-Рукбан» в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

«Более двух тысяч беженцев удерживаются в лагере в качестве "живого щита" боевиками незаконного вооруженного формирования "Магавир эс-Саура", подконтрольного США. Возглавляемая США так называемая "международная антитеррористическая коалиция" в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН 2015 г. № 2254 продолжает препятствовать участию российских специалистов и представителей международных организаций в подготовке и проведении гуманитарных акций на подконтрольной ей территории», - сказал Егоров на брифинге.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии также отметил, что беженцы испытывают острую нужду в продовольствии, воде и медицинской помощи, но не могут покинуть лагерь без «откупных выплат» боевикам в размерах, значительно превышающих имеющиеся у них накопления.

Олег Егоров добавил, что уполномоченный представитель командования коалиции бригадный генерал американской армии Эрик Стронг ответил отказом на предложение России допустить экспертную группу Центра по примирению враждующих сторон в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» для оценки гуманитарной обстановки.

Ранее генерал-майор Олег Егоров сообщил, что сирийская армия уничтожила лагерь подготовки боевиков. Согласно его словам, были ликвидированы 93 боевика и уничтожена мастерская по сборке беспилотных летательных аппаратов.

До этого ЦПВС сообщал, что террористы в Сирии готовили атаку с дронами-камикадзе на авиабазу Хмеймим. Согласно словам замруководителя российского ЦПВС Егорова, боевиками также планировалось задействовать БПЛА в ударном оснащении.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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