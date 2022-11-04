МО РФ: террористы в Сирии готовят атаку с дронами-камикадзе на авиабазу Хмеймим

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В Сирии террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим, расположенную вблизи Латакии. Для этого боевики планируют применить беспилотники-камикадзе. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующий сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, атаку готовят террористы из группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»**. Согласно полученной информации, планируется и применение беспилотников в ударном оснащении.

Напомним, ранее стало известно, что боевики подготовили в пещерах в районе города Идлиб в Сирии 36 ракет с отравляющими веществами. Террористы намерены организовать провокацию с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения.

Материал подготовили: Сергей Лебедев и Николай Баранов

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ

** «Исламская партия Туркестана» - террористическая организация, запрещенная в РФ