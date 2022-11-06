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Сирийская армия уничтожила лагерь подготовки боевиков

Сергей Лебедев
22:27 06.11.2022
Были ликвидированы 93 боевика и уничтожена мастерская по сборке БПЛА.
Сирийская армия уничтожила лагерь подготовки боевиков
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Ракетные войска и военно-воздушные силы Сирии уничтожили лагерь подготовки боевиков «Джебхат ан-Нусра»* и подземные укрытия в районе населенного Ашхани-Тахтани. Об этом в воскресенье сообщил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующий сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

В результате удара были ликвидированы 93 боевика, в том числе полевые командиры Саддам Ад-Дедали и Абдулла Аль-Ахмед. Еще 135 террористов получили тяжелые ранения.

Ранее члены незаконных вооруженных формирований при помощи беспилотников атаковали позиции правительственных сил. Погибли пять военнослужащих САР. Кроме того, боевики готовили атаку с дронами-камикадзе на авиабазу Хмеймим.

В ЦПВС отметили, что ВВС Сирии также уничтожили мастерскую по сборке БПЛА, мобильную станцию РЭБ и до сорока подготовленных к применению ударных беспилотников.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ 

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