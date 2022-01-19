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Космонавты Дубров и Шкаплеров подготовили модуль «Причал» к стыковкам кораблей

Елизавета Потейчук
20:39 19.01.2022
Космонавт Антон Шкаплеров установил мишень стыковки на узловой модуль «Причал».
Космонавты Дубров и Шкаплеров подготовили модуль «Причал» к стыковкам кораблей
© Фото: roscosmos.ru
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В ходе работы в открытом космосе российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров подготовили новый модуль российского сегмента МКС «Причал» к стыковке с кораблями. Специалисты подключили кабели системы сближения и стыковки «Курс-П» между модулями «Наука» и «Причал» в ходе третьего часа работы за бортом станции.

Далее, следует из трансляции Роскосмоса, Дубров и Шкаплеров установили антенну этой же системы и протестировали ее. По данным наземных специалистов, процесс протекал без накладок. Космонавтам в ходе выхода также необходимо установить поручни-переходы между новыми модулями российского сегмента МКС для облегчения работы при дальнейших выходах. Отмечается, что Антон Шкаплеров уже установил мишень стыковки на «Причал».

Напомним, что Антон Шкаплеров и Петр Дубров приступили к первому в 2022 году выходу в открытый космос. Главная цель работ в открытом космосе - интеграция узлового модуля «Причал», который пристыковался к МКС в ноябре. Кроме того, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе со «Звездой» рассказал о преимуществах модуля «Причал» для нахождения в космосе.

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