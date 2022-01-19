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Российские космонавты вышли в открытый космос впервые в 2022 году

Елизавета Потейчук
15:26 19.01.2022
Предполагается, что деятельность вне корабля продлится около 6 часов 40 минут.
© Видео: NASA TV © Фото: Роскосмос
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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров приступили к первому в 2022 году выходу в открытый космос в рамках работ по интеграции узлового модуля «Причал». Космонавты открыли выходной люк модуля «Поиск» Международной космической станции и начали осуществлять выход в открытый космос. Работы вне корабля, предположительно, продлятся около 6 часов 40 минут. Для Шкаплерова в карьере данный выход будет уже третьим, для Дуброва - четвертый.

Члены экипажа зафиксировали крышку выходного люка, а также установили защитное кольцо. Космонавту Дуброву специалисты центра управления полетами разрешили выход в открытый космос, а далее за ним последует Антон Шкаплеров. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Главная цель работ в открытом космосе - интеграция узлового модуля «Причал», который пристыковался к МКС в ноябре. Кроме того, среди задач числятся установка поручней между модулями «Наука» и «Причал», демонтаж чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи «Курс-П» и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки. К «Причалу» после завершения интеграции смогут стыковаться до пяти объектов.

Ранее Дмитрий Рогозин удивился беспокойству NASA из-за утечки воздуха на МКС. По словам главы Роскосмоса, беспокойства партнеров по данному вопросу необоснованны.

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