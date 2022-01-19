«Робото-рука»: эксперт о преимуществах модуля «Причал» для нахождения в космосе

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал о значении узлового модуля «Причал», который в ноябре пристыковался к Международной космической станции, для российского присутствия в космосе. Так как модуль имеет пять стыковочных устройств, к нему, соответственно, можно пристыковать еще пять модулей. По словам Эйсмонта, эта возможность существенно расширяет возможности МКС в целом.

«Сейчас такие операции могут быть исключены, но это, несомненно, принесет удобство в эксплуатации и надежность эксплуатации МКС в целом. Когда об этом рассказывают, выглядит это довольно просто, но в действительности такие операции не слишком простые», - отметил Эйсмонт в беседе со «Звездой».

Специалист также уточнил, что для причаливания модулей приходилось использовать специальную «робото-руку». Сначала стыковалась она, а далее происходила операция по переходу через эту руку в сам модуль. Эйсмонт отметил, что данный процесс выглядит сложнее, чем стыковка российских модулей. Кроме того, говорит эксперт, «Причал» как раз и повышает надежность операций, связанных с прибытием новых модулей.

«Вся станция состоит из модулей. Первоначально это были только российские модули, которые были закуплены США. И эти модули, в которых размещаются экипажи, они были переданы в эксплуатацию другим участникам МКС. Это было быстрое и надежное решение», - сказал Эйсмонт.

Эксперт при этом допустил, что вскоре будет пристыкован и модуль «Орион». Но из-за его больших размеров функции по стыковке будут выполняться в более сложном варианте.

«Предполагается, что “Орион” будет состыкован. Это большой модуль, это означает, что функциональные возможности, которые заложены в стандартной стыковке, они будут переданы на функции, которые выполняются в более сложном варианте. Уровень надежности здесь ниже. Жертвовать надежностью, это не тот вариант, который обеспечивает высокий уровень надежности, предоставляемый “Причалом”», - считает Эйсмонт.

Если на МКС будут возникать задачи, которые не носят общий характер, возникнут ограничения, о которых упоминал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сказал специалист. Также, по словам Эйсмонта, в госкорпорации заявляли о решении задач оборонного характера на станции.

«Функции российской орбитальной станции, это будет доступно для других участников. Трудности, которые связаны с задачами спецплана, будут преодолены. Это надо четко разделить, это не закрывает возможности участия других стран. Это станция представляется как российская, она будет использоваться для решения задач международного плана», - полагает представитель Института космических исследований РАН.

Натан Эйсмонт также затронул тему запуска космических туристов на орбиту. Попытки, по его мнению, были продемонстрированы успешно, однако они не ознаменовывают выхода на орбиту Земли. Но все-таки туристы получают незабываемые впечатления, так как они могут наблюдать чуть ли не кривизну планеты, говорит Эйсмонт.

«Выйти на орбиту дороже, чем просто достичь границы космоса. И такие полеты дешевле, это пропорционально скорости. Зато такие полеты доступны не только сверх богатым. У нас таких примеров нет, но полноценных полетов больше, чем в США. В этом направлении мы лидируем», - резюмировал эксперт.

Напомним, что российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров приступили к первому в 2022 году выходу в открытый космос в рамках работ по интеграции узлового модуля «Причал». Предполагается, что деятельность вне корабля продлится около 6 часов 40 минут. Члены экипажа зафиксировали крышку выходного люка, а также установили защитное кольцо.