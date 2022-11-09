В стране и мире Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в результате ДТП Игнат Далакян Минздрав Херсонской области принес соболезнования его родным и близким. © Фото: t.me Stremousov_Kirill Globallookpress Читайте нас на: Минздрав Херсонской области подтвердил гибель замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в результате столкновения трех машин, еще два участника ДТП пострадали. «Как сообщалось ранее, замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трех машин. Кирилл погиб, еще два участника ДТП пострадали», - говорится в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению, министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев выразил соболезнования родным и близким Стремоусова и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Гибель чиновника Пасечник назвал невосполнимой утратой. О смерти Стремоусова стало известно 9 ноября. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на водителя чиновника. Также источник RT подтвердил информацию о произошедшей трагедии. Известно, что он погиб в автомобильной аварии. Информация о смерти замглавы региона не является официальной. ■ Экспертное мнение и аналитика