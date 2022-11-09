Минздрав Херсонской области: информация о гибели Стремоусова не является официальной

© Фото: Кирилл Стремоусов, Телеграм

В Минздраве Херсонской области сообщили, что информация о смерти замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова не является официальной. Ведомство отмечает, что врачи должны оценить его состояние.

«На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние - мы предоставим сведения», - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Сообщение Минздрава области репостнул Telegram-канал самого Стремоусова.

О смерти Стремоусова стало известно 9 ноября. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на водителя чиновника. Также источник RT подтвердил информацию о произошедшей трагедии. Известно, что он погиб в автомобильной аварии. Подробности трагедии не сообщаются.