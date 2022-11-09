В стране и мире Пасечник выразил соболезнования родным и близким Стремоусова Алексей Курильченко Врио главы ЛНР назвал Пасечника «истинным патриотом своего Отечества». © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Гибель чиновника он назвал невосполнимой утратой. «Не побоялся выступить против оголтелого украинского национализма и возглавить народ Херсонщины в его стремлении вернуться в состав Великой Родины - Российской Федерации! Его гибель - это невосполнимая утрата не только для Херсона, но и всей России», - написал Пасечник в своем Telegram-канале. О смерти Стремоусова стало известно 9 ноября. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на водителя чиновника. Также источник RT подтвердил информацию о произошедшей трагедии. Известно, что он погиб в автомобильной аварии. Информация о смерти замглавы региона не является официальной. Экспертное мнение и аналитика