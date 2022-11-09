В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова заявила, что выборы в конгресс США показали, что Америка расколота

Игнат Далакян
17:57 09.11.2022
Захарова добавила, что архаичная избирательная система США не гарантирует легитимности электорального процесса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rod Lamkey, CNP, Globallookpress
Читайте нас на:

Промежуточные выборы в американский конгресс показали, что Соединенные Штаты «серьезно расколоты», а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в Конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьезно», - сказала Мария Захарова на брифинге в Москве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что архаичная избирательная система Соединенных Штатов не гарантирует легитимности электорального процесса, а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными, особенно учитывая опыт американских президентских выборов 2020 года, которые были связаны с многочисленными «скандальными историями».

«Нынешняя схватка за контроль над законодательной властью - еще одно проявление глубокого гражданского конфликта и нарушения всех демократических процедур в преддверии борьбы за Белый дом в 2024 году», - подчеркнула Захарова.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин объяснил причины возможного проигрыша демократов на выборах в Соединенных Штатах. Американским «синим ослам» могут помешать экономические проблемы, внутренний раскол и недоверие к власти, считает российский политик.

До этого американский телеканал CNN сообщал, что республиканцы лидируют по выборам в палату представителей конгресса США. Для контроля над палатой одной из партий необходимо получить 218 мест из 435.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:02 Армия
Суровикин: возможности Объединенной группировки войск в зоне СВО значительно возросли
17:04 В стране и мире
Видео
Сальдо подтвердил смерть Стремоусова и выразил соболезнования
15:08 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил, что не существует «малозначимых» вопросов в оснащении ВС РФ
21:18 В стране и мире
статья
Кумиры миллионов: как прошла церемония открытия «Галереи звезд» в Останкино
13:01 В стране и мире
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Популярное
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.