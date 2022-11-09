Захарова заявила, что выборы в конгресс США показали, что Америка расколота

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Промежуточные выборы в американский конгресс показали, что Соединенные Штаты «серьезно расколоты», а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в Конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьезно», - сказала Мария Захарова на брифинге в Москве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что архаичная избирательная система Соединенных Штатов не гарантирует легитимности электорального процесса, а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными, особенно учитывая опыт американских президентских выборов 2020 года, которые были связаны с многочисленными «скандальными историями».

«Нынешняя схватка за контроль над законодательной властью - еще одно проявление глубокого гражданского конфликта и нарушения всех демократических процедур в преддверии борьбы за Белый дом в 2024 году», - подчеркнула Захарова.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин объяснил причины возможного проигрыша демократов на выборах в Соединенных Штатах. Американским «синим ослам» могут помешать экономические проблемы, внутренний раскол и недоверие к власти, считает российский политик.

До этого американский телеканал CNN сообщал, что республиканцы лидируют по выборам в палату представителей конгресса США. Для контроля над палатой одной из партий необходимо получить 218 мест из 435.