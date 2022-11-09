CNN: республиканцы лидируют по выборам в палату представителей конгресса США

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Представители Республиканской партии США лидируют по количеству мест в палате представителей. К настоящему моменту количество занимаемых ими мест составляет 169. Демократам принадлежит 111 места. Данный прогноз приводит телеканал CNN.

В то же время для контроля над палатой одной из партий необходимо получить 218 мест из 435. При этом на данный момент количество мест в сенате США уравнено между республиканцами и демократами - обе партии занимают по 40 мест.

Немногим ранее CNN начал делать предварительные прогнозы результатов промежуточных выборов в палату представителей и сенат. Сообщалось, что республиканцы обходят демократов на выборах в обе палаты конгресса США.