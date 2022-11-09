Володин объяснил причины возможного проигрыша демократов на выборах в США

Американским «синим ослам» могут помешать экономические проблемы, внутренний раскол и недоверие к власти.

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У американских демократов есть три причины, по которым они могут потерпеть поражение на выборах в палату представителей. Их озвучил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«1. Экономические проблемы. Показатели инфляции имени Байдена побили все рекорды за последние 40 лет.

Санкционная политика Вашингтона спровоцировала энергетический кризис в мире.

За последние два года напечатано более шести трлн ничем не обеспеченных долларов.

Неконтролируемый рост цен ударил по простым американцам.

Госдолг впервые достиг запредельных 31,2 трлн долларов - это 137% от ВВП США», - написал Володин в Telegram.

Вторая причина заключается в том, что из-за политики «синих» в американском обществе образовался раскол. Как пишет Володин, демократы разделили американцев по расовому признаку и политическим предпочтениям. Расколу также способствуют пропаганда ЛГБТ и разрушение традиционных ценностей.

«3. Кризис власти. Двухпартийная система лишь усугубила ситуацию. Недоверие к власти добавили досрочное (от четырех до 45 дней) и голосование по почте, отсутствие контроля и прозрачности выборов», - отметил Володин.

Председатель Госдумы призвал Вашингтон изменить внутреннюю и внешнюю политики, иначе к президентским выборам в 2024 году кризис усугубится.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что представители Республиканской партии США лидируют по количеству мест в палате представителей. К настоящему моменту количество занимаемых ими мест составляет 169. Демократам принадлежит 111 мест.