Сотрудник банка задержан по подозрению в хищении денег у румынского футболиста

Полиция задержала работника банка, который обвиняется в хищении более 60 тысяч евро у румынского футболиста. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что работник одной из кредитных организаций, имея доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, совершил хищение более 60 тысяч евро со счета румынского футболиста. Противоправное деяние попало в поле зрения представителей банка, которые и обратились с заявлением в полицию», - говорится в сообщении на сайте МВД.

По данным Telegram-канала SHOT, обманутым футболистом является Джордже Флореску. Также сообщается, что россиянин похитил деньги у футболистов Нгасании Илонго из Конго и Милана Милановича из Сербии.

В декабре в Ачинске кассирша банка похитила около 20 миллионов рублей и скрылась. Позже полиция задержала женщину и ее мужа, а похищенные деньги нашли в тайнике.