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«Ищите женщину»: что известно о краже миллионов в Ачинске

Павел Кольцов
Марина Крижановская
19:30 09.12.2021
В Ачинске это уже успели назвать «кражей года».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МВД РФ
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Кассира банка в городе Ачинск Анну Григорьеву подозревают в хищении крупной суммы денег. Так, сообщается о краже порядка 15 миллионов рублей и иностранной валюты. Камеры видеонаблюдения засняли, как кассир достает коробку и выходит из кабинета.

Дарья Грибкова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю описывает социальный портрет причастного к хищению лица.

«Установлено что к похищению причастна кассир 1991 года рождения. В этот же день от ее матери поступило заявление о пропаже дочери. Сейчас ее местонахождение устанавливается», - сообщает  она.

После того, как молодая женщина не вышла на работу и после того, как ее родственники подали заявление в полицию об исчезновении, сотрудники банка обнаружили пропажу денежных средств. Окончательную сумму пропавших денег сотрудники банка при этом уточнять не стали. Соседи пропавшей сотрудницы банка характеризуют ее саму и семью с положительной стороны.

Попытки поговорить с родственниками пропавшей женщины ни к чему не привели. По словам соседей, она проживала с матерью. Также они сообщили, что Анна Григорьева с супругом в целом производили впечатление благополучной семьи: имели машины иностранного производства.

«Сначала честно было жалко, когда писали, что она пропала. А когда написали про деньги – я удивилась, я не ожидала от нее такого. Мне кажется она на это не способна», - говорит одна из соседок.

Другая соседка подтверждает ее слова.

«У меня в голове не укладывается: девочка хорошая, всегда приветливая», - говорит она.

Позднее появилась информация о том, что супруг Анны Григорьевой, Денис, проиграл крупную сумму денег на ставках. Следствие пытается найти банковскую служащую. Возбуждено уголовное дело. Если причастность Анны Григорьевой к краже будет доказана, то она может быть осуждена на 10 лет тюремного заключения. 

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