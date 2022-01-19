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В Словакии заявили, что санкции ЕС против РФ приносят лишь вред

Елизавета Потейчук
17:01 19.01.2022
Вице-премьер Словакии также подчеркнул, что Крым в любом случае останется российским.
В Словакии заявили, что санкции ЕС против РФ приносят лишь вред
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Globallookpress
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Вице-премьер и глава минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что ограничительные меры ЕС в отношении России только вредят. Помимо этого, он также отметил, что Россия в любом случае не вернет Крым Украине, поэтому контакты с Москвой необходимо развивать.

«Страны должны торговать между собой. А некоторые наши экспортеры от этого пострадали. Санкции, таким образом, приносят только вред, а россияне Крым в любом случае не вернут. Необходимо смотреть вперед и развивать отношения», - цитирует братиславская газета Pravda слова Сулика.

Ранее кабинет министров Федеративной Республики Германия назвал спекуляциями все разговоры о введении санкций против России. Также напомним, что в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в отношении РФ не планируется вводить превентивные санкции. По его словам, данные меры будут предприняты в случае якобы «нападения России на Украину».

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