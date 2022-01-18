Правительство Германии считает спекуляциями разговоры об антироссийских санкциях

Кабинет министров Федеративной Республики Германия назвал спекуляциями все разговоры о введении санкций против Российской Федерации. Сообщается, что во время «фазы важных переговоров» разговоры о санкциях излишни.

«Сейчас фаза важных переговоров со всеми участниками. Сейчас, с точки зрения федерального правительства, неподходящий момент для спекуляций на тему возможных санкционных мер», - сообщает ТАСС слова представителя Кабмина ФРГ.

Ранее в понедельник, 17 января, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в отношении России не планируется вводить превентивные санкции. Эта информация была озвучена им во время выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам.