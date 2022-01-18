Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство Германии считает спекуляциями разговоры об антироссийских санкциях

Марина Крижановская
02:54 18.01.2022
Немецкое правительство обосновывает это текущей «фазой важных переговоров» с Россией.
Правительство Германии считает спекуляциями разговоры об антироссийских санкциях
© Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Кабинет министров Федеративной Республики Германия назвал спекуляциями все разговоры о введении санкций против Российской Федерации. Сообщается, что во время «фазы важных переговоров» разговоры о санкциях излишни.

«Сейчас фаза важных переговоров со всеми участниками. Сейчас, с точки зрения федерального правительства, неподходящий момент для спекуляций на тему возможных санкционных мер», - сообщает ТАСС слова представителя Кабмина ФРГ.

Ранее в понедельник, 17 января, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в отношении России не планируется вводить превентивные санкции. Эта информация была озвучена им во время выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:31 В стране и мире
В Госдуму внесли поправки об индексации пенсий
02:49 В стране и мире
Британский военный министр призвал Россию «не бояться НАТО»
01:29 В стране и мире
СМИ: уехавшие кататься на снегоходе мальчик с отцом пропали под Мурманском
23:48 В стране и мире
Тишковец: в ночь вторника в Москве ожидается сильный снегопад
20:39 В стране и мире
СМИ: судье стало плохо на заседании по делу Порошенко
Популярное
Племянник Назарбаева освобожден от должности первого зампреда КНБ
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.