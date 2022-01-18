Боррель: превентивные антироссийские санкции не планируются

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что в отношении России не планируется вводить превентивные санкции. Эта информация была озвучена им во время выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам.

Однако, он сообщил, что в случае якобы возможного нападения на Украину, такие меры будут приняты.

«Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России», - приводит слова Борреля ТАСС.

Ранее стало известно, что на Украине начали активно готовиться к якобы угрожающему в будущем «вторжению РФ». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что у них «есть информация, указывающая на то, что Россия активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину».