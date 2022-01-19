Опубликованы кадры прибытия подразделений ВВО в Белоруссию для проверки сил реагирования

Первые подразделения Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, начали прибывать в Белоруссию. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом своим ходом и железнодорожным транспортом на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Белоруссии», - говорится в сообщении.

Сама проверка пройдет в два этапа. Первый будет длиться до 9 февраля - в его ходе будет выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии. Будет организована охрана и оборона важных государственных объектов.

Второй этап, с 10 по 20 февраля - проведение совместных учений «Союзная решимость-2022». В их рамках будут отработаны задачи по противодействию терроризму и отражения внешней агрессии.

Ранее «Звезда» публиковала кадры погрузки техники ВВО для отправки в Белоруссию.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов