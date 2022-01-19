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Опубликованы кадры прибытия подразделений ВВО в Белоруссию для проверки сил реагирования

16:11 19.01.2022
Второй этап проверки пройдет с 10 по 20 февраля - это будет проведение совместных учений «Союзная решимость-2022». В их рамках будут отработаны задачи по противодействию терроризму и отражения внешней агрессии. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Первые подразделения Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, начали прибывать в Белоруссию. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом своим ходом и железнодорожным транспортом на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Белоруссии», - говорится в сообщении.

Сама проверка пройдет в два этапа. Первый будет длиться до 9 февраля - в его ходе будет выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии. Будет организована охрана и оборона важных государственных объектов. 

Второй этап, с 10 по 20 февраля - проведение совместных учений «Союзная решимость-2022». В их рамках будут отработаны задачи по противодействию терроризму и отражения внешней агрессии. 

Ранее «Звезда» публиковала кадры погрузки техники ВВО для отправки в Белоруссию.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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