Полиция применила газ против митингующих сторонников Порошенко у суда в Киеве
Возле здания суда собралось большое количество людей, сообщается о столкновениях с полицией.
© Фото: Стрингер, РИА Новости
Украинские полицейские применили слезоточивый газ против сторонников бывшего президента страны Петра Порошенко, которые устроили митинг возле здания суда, где ожидается решение об избрании меры пресечения по обвинению политика в государственной измене.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, сторонники политика поставили возле суда печки и места для обогрева. Полиция попросила убрать эти конструкции, что привело к столкновениям.
Сегодня, 19 января, ожидается объявление меры пресечения для Петра Порошенко. Заседание было перенесено с вечера понедельника, 17 января.