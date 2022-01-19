Полиция применила газ против митингующих сторонников Порошенко у суда в Киеве

Украинские полицейские применили слезоточивый газ против сторонников бывшего президента страны Петра Порошенко, которые устроили митинг возле здания суда, где ожидается решение об избрании меры пресечения по обвинению политика в государственной измене.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, сторонники политика поставили возле суда печки и места для обогрева. Полиция попросила убрать эти конструкции, что привело к столкновениям.

Сегодня, 19 января, ожидается объявление меры пресечения для Петра Порошенко. Заседание было перенесено с вечера понедельника, 17 января.