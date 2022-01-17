Вынесение решения о мере пресечения Петру Порошенко перенесли на 19 января

Мера пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко, как ожидается, будет объявлена в среду, 19 января. В этот день, согласно решению Печерского районного суда Киева, будет продолжено заседание по делу экс-главы государства.

Информация о переносе заседания стала известна вечером в понедельник. В соответствии со сведениями, озвученными телеканалом «Прямой», судебное заседание возобновится в 14:00 по местному (15:00 по московскому) времени.

Ранее судье Алексею Соколову, занимающемуся рассмотрением вопроса об избрании меры пресечения для Петра Порошенко, якобы стало плохо в процессе заседания. По сообщениям СМИ, Соколову вызвали на место бригаду скорой помощи.