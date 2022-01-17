Вынесение решения о мере пресечения Петру Порошенко перенесли на 19 января
Перенос заседания был произведен вечером в понедельник.
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Мера пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко, как ожидается, будет объявлена в среду, 19 января. В этот день, согласно решению Печерского районного суда Киева, будет продолжено заседание по делу экс-главы государства.
Информация о переносе заседания стала известна вечером в понедельник. В соответствии со сведениями, озвученными телеканалом «Прямой», судебное заседание возобновится в 14:00 по местному (15:00 по московскому) времени.
Ранее судье Алексею Соколову, занимающемуся рассмотрением вопроса об избрании меры пресечения для Петра Порошенко, якобы стало плохо в процессе заседания. По сообщениям СМИ, Соколову вызвали на место бригаду скорой помощи.