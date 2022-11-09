МО РФ: украинские боевики пытались контратаковать в районе Павловки, но были отброшены
В Минобороны России рассказали о безуспешных попытках украинских боевиков контратаковать на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», - заявил Конашенков.
При этом, как отметил Игорь Конашенков, было уничтожено более 80 украинских боевиков, один вражеский танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.
Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о других проваленных украинских атаках за последние сутки. Враг потерпел неудачи на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.
Также Конашенков сообщил об уничтожении вертолета Ми-8 с украинскими боевиками.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов