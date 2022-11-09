В МО РФ рассказали о безуспешных попытках атак украинских боевиков в Херсонской области

На Николаево-Криворожском направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей, заявили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Украинские боевики в течение суток пытались атаковать на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Николаево-Криворожском направлениях. Благодаря действиям российских войск, все эти попытки не увенчались успехом, заявил на брифинге 9 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать позиции российских войск в направлении Качкаровки, Пятихатки и Садок Херсонской области. Также ВС РФ пресекли попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп в тыловые районы обороны. Как утверждает представитель Минобороны, на Николаево-Криворожском направлении противник потерял до 110 своих людей.

На Купянском направлении Вооруженные силы РФ отразили атаку усиленного мотопехотного батальона противника в направлении Куземовки. Представитель российского оборонного ведомства перечислил потери украинской стороны в живой силе и военной технике. На данном направлении Вооруженные формирования Украины потеряли более 60 человек личного состава, две БМП и пять автомобилей.

Провальными для противника оказались попытки атаковать на Красно-Лиманском направлении. Потери украинской стороны превысили за сутки 100 человек в личном составе, а также несколько единиц техники.

Националисты пытались контратаковать на Южно-Донецком, чтобы замедлить наступление российских войск. ВС РФ отбросили противника на исходные позиции. Потери ВФУ превысили 80 человек, также украинские боевики не досчитались танка, шести боевых бронированных машин и трех автомобилей.

Между тем в районе Днепропетровска ВС РФ уничтожили склад боеприпасов со снарядами к РСЗО HIMARS и «Ольха». Также в новой сводке о проведении спецоперации на Украине говорится об уничтожении вертолета Ми-8 с украинскими боевиками.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов