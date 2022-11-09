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В Минобороны России сообщили об уничтожении вертолета Ми-8 с украинскими боевиками

14:34 09.11.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеский вертолет был сбит нашей истребительной авиацией в Николаевской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заселье Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги боевой работы наших средств ПВО. Было уничтожено пять украинских беспилотников. Это произошло в районах Калининского Херсонской области и Добролюбовки Харьковской области. 

Удалось перехватить и 25 вражеских снаряда РСЗО HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка (Херсонская область), Краснореченское, Стаханов (ЛНР). Были сбиты 2 украинских снаряда РСЗО «Ольха» в районе Корсунки Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки в том же регионе. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о результатах нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены два пункта управления украинских боевиков и иностранных наемников. Это произошло в районах населенных пунктов Нововоскресенское в Херсонской области и Загрызово в Харьковской области. Еще было поражено 59 вражеских артиллерийских подразделений и другие украинские войска в 181-м районе. 

В районе Днепропетровска был уничтожен склад с боеприпасами украинских боевиков. Там находились как артиллерийские снаряды, так и боеприпасы к РСЗО HIMARS и «Ольха».

Конашенков озвучил и актуальные данные потерь украинской военной техники. Враг недосчитался 332 самолетов, 172 вертолетов, 2 470 беспилотников, 388 ЗРК, 6 482 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин РСЗО, 3 564 орудий и минометов, а также 7 152 единиц специальной военной техники. 

Также Игорь Конашенков рассказал о безуспешных попытках атак украинских боевиков в Херсонской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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