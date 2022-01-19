В МИД Казахстана опровергли возможную причастность Назарбаева к протестам

Экс-президент Нурсултан Назарбаев и его родственники, скорее всего, не причастны к беспорядкам в стране, но будет расследование, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«На вопрос, был ли Назарбаев или члены его семьи причастны к беспорядкам, Тилеуберди сказал, что он так не думает, но в конечном итоге это покажет расследование», - пишет РИА Новости со ссылкой на портал Euractiv.

Ранее бывший председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с момента назначения на пост президента Касым-Жомарта Токаева он не покидал столицу страны Нур-Султан.

Кроме того, елбасы добавил, что президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в начале января, позже они распространились на всю страну. Дестабилизация ситуации породила погромы и мародерство. Для помощи в наведении порядка в страну был направлен миротворческий контингент ОДКБ. В данный момент миротворцы решили все поставленные перед ними задачи и возвращаются домой из Казахстана.