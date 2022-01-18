Назарбаев заявил, что не покидал столицу Казахстана

Бывший председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с момента назначения на пост президента Касым-Жомарта Токаева он не покидал столицу страны Нур-Султан. Об этом он заявил в своем первом обращении к народу Казахстана после январских беспорядков.

«В 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и тех пор являюсь пенсионером и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», - заявил Назарбаев.

Также в ходе обращения Назарбаев заявил, что президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. В ближайшее время он станет председателем партии «Нур Отан».