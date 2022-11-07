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Системная подготовка: как в «Юнармии» обучают военно-патриотических инструкторов

Тимур Шерзад
18:11 07.11.2022
Как подчеркнул федеральный эксперт по военно-патриотическому воспитанию главного штаба «Юнармии» Сергей Некрутов, современные знания даются с учетом опыта современных войн и подготовки к ним.
© Видео: Юнармия © Фото: Юнармия
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Архангельская область стала пилотным регионом для реализации проекта «Юнармии» по военно-патриотической подготовке. 

Курс тренировок занимает пять дней, и план каждого из них расписан пошагово. Медицинская подготовка - одно из направлений.

«Инструктор нам в самом начале объяснял базовые тактики наложения жгута на руку, потом дал усложнение задачи - допустим, на ногу, несмотря на жгут. Все близилось к тому, чтобы мы научились нормально накладывать жгут и в экстренных ситуациях помогли друг другу», - признался ученик школы №2 города Новодвинск Максим Шестериков. 

Пятидневные сборы в лагере «Авангард» - это образовательный стандарт и обязательная часть учебного процесса. Ребята получают навыки по начальной военной подготовке не только от региональных, но и федеральных специалистов.

«Сейчас вся отрасль военного воспитания испытывает критический кадровый голод. То есть у нас есть ребята, но не хватает инструкторского состава. То есть именно тех людей, которые готовы давать современные знания, с учетом опыта современных войн и подготовки к ним, которые могли бы давать эти знания системно», - подчеркнул федеральный эксперт по военно-патриотическому воспитанию и оборонно-спортивной подготовке главного штаба «Юнармии» Сергей Некрутов.

Проходят обучение не только старшеклассники, но и представители зональных центров, юнармейских клубов.

«Все, что преподают нас сейчас, - это важно. Это медицина, тактическая подготовка, ОФП, спорт, различные игры на сплочение коллектива и конечно же методика преподавания. Это все очень важно, потому что все, что нам дают здесь и сейчас, мы обязательно передадим ребятам, чтобы их знания пополнялись», - отметила инструктор военно-патриотического клуба «Высота» Анастасия Буланова.

Раньше школы организовывали подобные сборы исходя из возможностей. Теперь появилась единая площадка в виде учебно-методического центра «Авангард».

«Надо сказать, что у нас еще и для того, чтобы "Авангард" был более оснащенным, будут производится ремонты. Мы будем ремонтировать спортзал, кроме того, корпуса и площадки спортивные, которые есть на территории учебно-методического центра», - сообщила руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области Ольга Чертова. 

Учебно-методические сборы - это и часть стратегии военно-патриотического воспитания, и допризывной подготовки молодежи. Архангельская область стала первым регионом, где запущен такой проект.

«Нам крайне приятно, что Архангельская область выбрана в качестве пилота, в качестве первой территории, где проводится вот такая подготовка и инструкторского, и преподавательского состава, очень надеемся, что то, что вы увидели, вас не разочаровало, и что мы положим начало такой хорошей традиции, программы по подготовке инструкторов. Очевидно, что сегодня в части патриотического воспитания молодежи это очень нужно», - заметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. 

В свою очередь, заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия» Екатерина Чижикова выразила уверенность, что новая программа не разочарует и приведет к результатам. Ее особенность в том, что готовят не только взрослых, но и детей. Это юнармейцы старшего возраста - 14-16 лет. В будущем они смогут стать помощниками своих руководителей, а в итоге и занять их место. 

Ранее публиковались кадры подготовки артиллеристов в Ленинградской области.

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