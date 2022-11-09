Конгрессвумен рекордного для парламентариев возраста переизбрали в США

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Член палаты представителей с рекордным стажем Марси Каптур, попавшая в санкционные списки РФ, переизбралась в конгресс. По результатам промежуточных выборов она набрала 56,5% голосов в штате Огайо.

Каптур заседает в нижней палате конгресса почти 40 лет. Она попала туда в 1983 году, и теперь ее стаж работы в палате представителей является рекордным. Сейчас представительнице Демократической партии 76 лет.

Ранее сообщалось, что по выборам в палату представителей Конгресса США лидируют республиканцы. По предварительным прогнозам телеканала CNN, они победят на выборах в обе палаты американского конгресса.