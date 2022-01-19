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Кулеба призвал украинцев держать «головы холодными»

Марина Крижановская
00:50 19.01.2022
Глава украинского МИД констатировал беспрецедентную плотность дипломатических контактов в Киеве в январе этого года.
Кулеба призвал украинцев держать «головы холодными»
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинских граждан «держать голову холодной» и не поддаваться панике. Это было сказано в контексте заявлений о якобы «агрессии со стороны России». Он заверил украинцев в полном контроле ситуации.

В настоящее время с официальным визитом на Украине находится канадская коллега Кулебы - Мелани Жоли. Главы украинского и канадского министерств провели совместный брифинг.

«Наш разговор подтвердил: мы выступаем единым дипломатичным фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация под контролем, поэтому прошу не поддаваться панике. Помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим», - приводит ТАСС слова Кулебы.

Украинский министр также рассказал об «активизации большой дипломатии», имеющей своей целью «сдержать Россию от реализации агрессивных планов».

«У нас беспрецедентная плотность международных визитов в Киев в январе», - поделился министр Кулеба.

Во вторник, 18 января, украинское министерство сообщало о получении поставок военной помощи от Великобритании. В частности, речь шла о легких противотанковых средствах. В тот же день ранее, канадское телевидение сообщало об отправке на Украину «небольшого контингента полка специальных операций Канады». Это позиционировалось как часть попытки «определения направления оказания помощи украинскому правительству».

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