«Это все неправильно»: Эдгард Запашный о смерти Михаила Зеленского

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал «Звезде» о том, каким был журналист Михаил Зеленский. По словам артиста, ему до сих пор тяжело осознавать, что Михаила не стало.

«Как-то даже трудно осознавать, что его нет. Такой молодой, так быстро - это все неправильно. Слово "был" даже не хочется употреблять. Каждый день его видишь по телевизору, общаешься, бываешь у него на программах. Добрый, светлый, пример для подражания. Человек, сделавший шикарную карьеру. Несмотря на то что он снимался в довольно скандальных ток-шоу, сам не был скандальный», - рассказал Запашный.