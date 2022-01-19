«Это все неправильно»: Эдгард Запашный о смерти Михаила Зеленского
По словам артиста, Зеленский был примером для подражания, как человек, сделавший отличную карьеру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал «Звезде» о том, каким был журналист Михаил Зеленский. По словам артиста, ему до сих пор тяжело осознавать, что Михаила не стало.
«Как-то даже трудно осознавать, что его нет. Такой молодой, так быстро - это все неправильно. Слово "был" даже не хочется употреблять. Каждый день его видишь по телевизору, общаешься, бываешь у него на программах. Добрый, светлый, пример для подражания. Человек, сделавший шикарную карьеру. Несмотря на то что он снимался в довольно скандальных ток-шоу, сам не был скандальный», - рассказал Запашный.
Михаил Зеленский скончался во время отдыха 11 января. У него случился сердечный приступ из-за хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.