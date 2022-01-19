В стране и мире В Алма-Ате перекрыто движение из-за антитеррористической операции Алексей Курильченко Жителей города призвали корректировать маршруты и соблюдать ПДД. © Фото: Василий Крестьянинов, РИА Новости Читайте нас на: В Алма-Ате было временно перекрыто движение по нескольким улицам из-за проведения антитеррористической операции. Правоохранители попросили жителей столицы Казахстана «заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения». «В связи с проведением антитеррористической операции сегодня будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай хана от ул. Макатаева до ул. Богенбай батыра в северном и южном направлениях; по проспекту Толе би от ул. Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы городской полиции. В начале января в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки на фоне роста цен на сжиженный газ. В Алма-Ате была проведена спецоперация, по итогам которой были задержаны более 100 участников террористических акций. Антитеррористическая операция проводилась в южной столице республики силами органов безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика