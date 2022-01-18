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Врач назвала «глазной» симптом омикрон-штамма

Светлана Иванова
09:46 18.01.2022
Речь идет о конъюнктивите - воспалении слизистой оболочки глаза, пояснила доктор.
Врач назвала «глазной» симптом омикрон-штамма
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress
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Конъюнктивит может указывать на заражение штаммом коронавируса «омикрон». Об этом предупредила британский врач Нина Аслам. Специалист уточнила, что такой симптом чаще встречается у пациентов, которые переносят заболевание в бессимптомной форме. Явление можно объяснить большим количеством рецепторов, которые присутствуют в глазах. Благодаря этим клеткам  коронавирус может проникать в организм, пишет британское издание Daily Express.

Специалист уточнила, что только половина людей, которые заразились «омикроном», столкнулись с типичными для COVID-19 признаками в виде лихорадки, кашля и потери обоняния. Часть же сталкивается с таким необычным симптомом как воспаление слизистой оболочки глаза.

Ранее мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, что боль в пояснице может быть одним из симптомов инфицирования омикрон-штаммом. Миалгия свойственна многим нарушениям человеческого здоровья, в том числе инфекционные процессы при вирусном и бактериальном течении, пояснил специалист.

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