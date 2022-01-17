Боль в спине оказалась признаком заражения «омикроном»

Боль в пояснице может быть одним из симптомов инфицирования омикрон-штаммом. Об этом рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин. По словам специалиста, о подобных признаках инфекции сообщали специалисты из ЮАР, где впервые выявили мутировавший вирус.

Как указал врач в интервью радио Sputnik, боль в спине или боль в пояснице свойственен многим нарушениям человеческого здоровья, в том числе инфекционные процессы при вирусном и бактериальном течении. Речь идет о миалгии, добавил Кабычкин.

«Не будем все сваливать на "омикрон": многие другие вирусы, в том числе и вирус гриппа, и вирус герпеса могут стать причиной болей в пояснице. Правильный и достоверный диагноз можно сделать только при наличии теста», - отметил врач.

Он призвал при возникновении боли в пояснице обратиться к доктору, который проведет необходимые обследования и назначит соответствующее лечение.

Чаще всего с подобным симптомом при заражении COVID-19 сталкивались пациенты с низким иммунным ответом и люди старше шестидесяти лет.